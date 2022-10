Bayern Monaco-Inter, designato l’arbitro della gara: i precedenti

Bayern Monaco-Inter, designato l’arbitro per la sfida dell’Allianz Arena è un connazionale di Milan Skriniar

Martedì 01 novembre 2022 alle ore 21 all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera, andrà in scena la sfida tra il Bayern e l’Inter valida per l’ultima giornata del girone C di Champions League. A dirigere la gara, è stato scelto un arbitro che è un connazionale del calciatore nerazzurro Milan Skriniar. Lo slovacco Ivan Kruzliak nato a Bratislava il 24 marzo 1984, è stato scelto per arbitrare questo incontro e sarà coadiuvato dai due assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor, mentre il quarto uomo sarà Michal Ocenas.

In sala Var invece ci saranno l’olandese Dennis Higler e il francese Benoit Millot. Per il fischietto dell’Europa dell’Est è la seconda designazione con la squadra nerazzurra, la prima avvenne nel febbraio 2015 quando al Meazza si affrontarono Inter e Celtic nella gara di ritorno dei 16esimi di coppa Uefa, dopo che l’andata era terminata con un rocambolesco 3-3. In quell’occasione, la squadra allora allenata da Roberto Mancini, vinse 1-0 grazie al gol in zona Cesarini di Guarin, che permise alla squadra nerazzurra di qualificarsi per gli ottavi di finale. Nel turno successivo, la squadra meneghina venne eliminata dal Wolfsburg, che vinse sia l’andata giocata in casa per 3-1 che il ritorno al Meazza per 2-1.