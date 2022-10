Inter, da Brozovic a Dumfries: le ultime da Appiano

Inter, ecco quali sono le condizioni di Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries in vista della prossima sfida di Champions League

Sembrava che fosse la volta buona e che nella sfida, inutile ai fine della classifica del Gruppo C di Champions League che ad una giornata dalla fine ha gia dato il suo verdetto, tra la prima classificata Bayern Monaco e la seconda classificata Inter si potesse rivedere in campo Marcelo Brozovic, infortunatosi a fine settembre con la sua Nazionale in Nations League. Il centrocampista nella giornata odierna, come ha informato Calciomercato.it, ha proseguito nel suo allenamento differenziato sul campo del centro sportivo di Appiano Gentile, ma è nuovamente da escludere una sua possibile convocazione per la gara di martedì sera in Germania. Il tecnico Simone Inzaghi, nutre qualche speranza invece di poterlo almeno inserire nel gruppo dei convocati per la gara di domenica sera all’Allianz stadium con la Juventus.

Per quanto riguarda invece Denzel Dumfries, uscito dolorante dopo un brutto intervento nella partita con la Sampdoria di ieri, sembra non ci sia nulla di grave. Il calciatore ha svolto senza problemi la seduta di scarico odierna. In ogni caso le sue condizioni saranno monitorate nell’allenamento di domani, che farà da preparazione alla gara con il Bayern Monaco, che come scrivevamo non ha alcun valore ai fini della classifica, ma che comunque va onorata al meglio anche per confermare i progressi che si sono visti dopo l’immeritata sconfitta casalinga con la Roma, con sei vittorie e il pareggio al Camp Nou.