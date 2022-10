Mazzata Inter, Lukaku di nuovo ko: il comunicato UFFICIALE

By

Il centravanti belga aveva giocato due spezzoni delle ultime due partite contro Viktoria Plzen e Sampdoria

Lukaku non era ancora per giocare una partita intera, ma puntava a mettere ulteriore benzina nelle gambe domani in Champions contro il Bayern Monaco.

In campo nei finali delle sfide contro Viktoria Plzen (ha anche segnato il 4-0) e Sampdoria, il bomber belga puntava a una maglia da titolare nella supersfida con la Juventus di domenica sera che molto dirà sulle possibilità Scudetto della formazione di Inzaghi. Ciò, evidentemente, non sarà possibile dato che il classe ’93 di Anversa – appena tornato dopo due mesi di stop – ha rimediato un altro guaio fisico.

Inter, UFFICIALE: risentimento al bicipite per Lukaku

Come riporta il comunicato ufficiale del club nerazzurro, “Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno”. Il centravanti nerazzurro salterà ovviamente sia Bayern che Juve. Visto l’approssimarsi del Mondiale, non è da escludere il suo ritorno in campo con la maglia dell’Inter solo all’inizio del 2023.