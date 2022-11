L’Inter rivede Brozovic: Juve unico obiettivo

Il centrocampista è tornato in gruppo e lavora sodo per poter essere convocato nel derby di domenica sera contro la Juventus

È durato un mese lo stop di Marcelo Brozovic per infortunio, dopo aver rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra in occasione della partita di Nations League di fine settembre fra Austria e Croazia.

Il calciatore è stato reintegrato in gruppo quest’oggi da Simone Inzaghi, dietro approvazione dello staff medico che ha tenuto sotto controllo le condizioni del centrocampista con estrema precisione in queste ultime settimane, con grande contentezza da parte dello stesso tecnico piacentino. Poco prima dell’incontro conclusivo della fase a gironi di Champions League contro il Bayern Monaco, aveva infatti così dichiarato: “Non credo che sarà a disposizione in Europa, ma conto di poterlo rivedere per il derby contro la Juventus“.

Lavoro parziale per Brozo, si va verso la convocazione

Ed infatti Brozovic scalpita per tornare tra i convocati in vista del grande incontro di campionato in programma questa domenica, ore 20:45, in quel dell’Allianz Stadium di Torino contro gli storici rivali.