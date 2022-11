Calciomercato, Mourinho ‘sogna’ l’affare con l’Inter: 50 milioni

Il tecnico portoghese verrà blindato dalla presidenza della Roma e si aspetta un nuovo colpo la prossima estate, ecco la risposta dell’Inter

La vittoria della passata edizione di Conference League ha significato per Mourinho soltanto il primo dei tanti mattoncini che il tecnico portoghese si è prefissato di apporre nella bacheca dei trofei della sua Roma. Da qui a chissà quando. Il suo pensiero d’azione è assolutamente in linea con le ambizioni del club e della società presieduta dai Friedkin, oggi più intenzionati che mai a blindarlo anche in futuro, come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’.

E Mou non può che ringraziare. O forse ringrazierà quando si ritroverà in rosa qualche altro colpo di prestigio, sulla scia di quanto fatto nella scorsa sessione estiva da parte del connazionale e uomo di fiducia, Tiago Pinto. Nulla alla Dybala o alla Wijnaldum, ma sicuramente tanto importante quanto dispendioso: l’idea consisterebbe nell’arruolare Denzel Dumfries dall’Inter, dietro un esborso che il club nerazzurro non vuol neppure considerare se inferiore ai 50 milioni di euro.

Calciomercato, Dumfries idea sulla corsia esterna della Roma

La cifra, tuttavia, è decisamente troppo alta. Almeno per il momento. Come se non bastasse, la dirigenza nerazzurra non avrebbe alcuna intenzione di aprire una trattativa con un club rivale. Le ambizioni di Mourinho, dunque, devono arrestarsi almeno su questo fronte, ma la ricerca ad un esterno destro di spessore per far rifiatare Karsdorp sarà d’obbligo.