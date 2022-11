Calciomercato Inter, intreccio pazzesco Lautaro-Kvaratskhelia

Affare shock. Lautaro e Kvaratskhelia si allontanano dai loro rispettivi club. Ecco tutto quello che c’è da sapere a proposito di questa situazione

Nonostante il primo si sia presentato nel nostro campionato nell’ormai lontano 2018 ed il secondo solamente nel corso della scorsa estate, stanno entrambi continuando a sorprendere anche nel bel mezzo di quest’annata.

Venticinque anni e due mesi per quanto riguarda l’attuale centravanti dell’Inter e soli ventun anni e otto mesi invece per il neo esterno del Napoli. Questo è quello che recita ad oggi la carta d’identità di Lautaro Martinez e Khvicha Kvaratskhelia. Due giovani promesse – se così si può ancora chiamarli visti i loro numeri – dell’intero calcio europeo. Grazie ai loro numeri infatti – 7 gol e 4 assist per quanto riguarda il primo e 8 gol e 10 assist per il secondo – sia il ‘Toro’ che ‘Kvaradona’ – così chiamato dai tifosi napoletani – sono già da un po’ di tempo riusciti ad attirare il forte interesse di diversi club europei. In tal senso dunque, resta da dover tenere diversi scenari ‘a portata di mano’.

Calciomercato Inter, la Premier ‘chiama’ Lautaro e Kvaratskhelia: la situazione sul loro futuro

A causa dei loro numeri a dir poco impressionanti, sia Lautaro che Kvaratskhelia sono così riusciti a diventare ‘oggetto di desiderio’ di numerosi club europei. Non a caso, il futuro di entrambi può dunque essere in Premier: e se quindi per il georgiano resta da dover tenere d’occhio l’ipotesi Manchester United – come post Cristiano Ronaldo – attenzione anche alle piste: Chelsea, Tottenham e Newcastle per Lautaro. Da sottolineare anche il fatto che, qualora i ‘Red Devils’ dovessero seriamente riuscire a mettere le mani sul classe ’01, lo stesso United – da tempo interessato all’ex Racing – lascerebbe a quel punto campo libero alle altre big militanti in Premier per l’attuale centravanti e numero 10 dell’Inter.