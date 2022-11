Calciomercato Inter, Lukaku dice addio: scambio tremendo

Lukaku dice addio all’Inter. Maxi scambio in arrivo con un altro importante club d’Europa. La situazione

Accasatosi nuovamente all’Inter nel corso della scorsa estate, Romelu Lukaku, ad oggi, per via di qualche infortunio di troppo, non è ancora stato in grado rispettare le aspettative che erano state riposte su di lui una volta riapprodato alla corte di Inzaghi.

Già due infortuni rimediati per lui e sole 5 partite disputate dal belga nel bel mezzo di questa stagione che è tutt’ora in corso. Numeri a dir poco deludenti per lui con soli 2 gol e 1 assist all’attivo (per un totale di 256′ giocati). A testimonianza di ciò, lo stesso Romelu Lukaku non a caso, avrebbe dovuto essere in quest’annata la vera e propria arma in più di questa Inter (cosa che fin qui non è accaduta). Allo stesso tempo, resta da dover riconoscere il fatto che il classe ’93 resti tutt’ora un calciatore di proprietà del Chelsea (in quanto ceduto solamente in prestito ai nerazzurri, almeno per il momento sia chiaro). In tal senso, occhio ai possibili scenari legati al suo futuro, in quanto è spuntato fuori nelle ultime ore un sorprendente scambio con Joao Felix.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid si fa avanti per Lukaku: scambio in vista con Joao Felix

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Elgoldigital.com’ durante queste ultime ore, l’Atletico Madrid avrebbe mosso qualche passo in avanti per Romelu Lukaku. Gli stessi ‘Colchoneros’ non a caso, sono già da un po’ di tempo alla ricerca di un nuovo centravanti, in quanto il tecnico Simeone in primis non si è propriamente detto soddisfatto di Joao Felix. A tal proposito, dopo aver preso atto del fatto che ne il belga abbia in passato trovato spazio al Chelsea – ne tantomeno il giovane talento portoghese in quel di Madrid sin qui – la stessa dirigenza spagnola avrebbe per l’appunto fatto insorgere questa proposta (sempre stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo chiaramente). L’Atletico valuta Joao Felix per una cifra intorno ai 120 milioni di euro, a differenza dei ‘Blues’ che sostengono che il valore di Lukaku si aggiri sui 60-70 milioni. In sostanza dunque, il piano della società londinese potrebbe essere quello di contraccambiare l’interesse dei ‘Colchoneros’ offrendo 60 milioni di euro più il cartellino del centravanti che si trova attualmente in forza all’Inter, in modo tale da far avanzare un’offerta complessiva da 130 milioni. Attesi nuovi ed ulteriori aggiornamenti.