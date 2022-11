Formazione Inter anti Bologna: scelta ‘forte’ di Inzaghi

La probabile formazione che Inzaghi schiererà in campo contro il Bologna. Un big si accomoda in panchina. Tutte le novità in casa Inter e non solo

Torna la Serie A con l’Inter impegnata domani sera alle ore 20:45 contro il Bologna in quel del ‘Meazza’. I nerazzurri, reduci dal pesante ko maturato contro la Juve, hanno ora l’obbligo di resettare il tutto e di partire nuovamente daccapo. In che maniera? Cercando di tornare sin da subito al successo.

Pur di ritrovare quanto prima i tre punti, Inzaghi dovrà per l’appunto cercare di schierare la miglior formazione possibile contro il Bologna, anche con un occhio proiettato al big match di domenica prossima – in programma con l’Atalanta – chiaramente. Tra i pali perciò, trova ancora una volta conferme Andrè Onana. Dinanzi a lui ci sarà il terzetto difensivo composto da: Skriniar, Acerbi e Bastoni. Confermati ancora una volta invece i cinque di centrocampo che si erano visti in campo contro la Juventus, vale a dire: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco pronti lì sulle fasce. Mentre la novità riguarda l’attacco, dove Lautaro Martinez con molte probabilità partirà dalla panchina, con Correa pronto a sostituirlo dal 1′ con Edin Dzeko al suo fianco.

Verso Inter-Bologna: le probabili mosse di Thiago Motta

Tre vittorie su tre quelle conquistate nelle ultime gare dal Bologna di Thiago Motta, le quali permettono – almeno per il momento – di far vivere sogni tranquilli al tecnico italo-brasiliano. L’ex calciatore dell’Inter – colui che sfiderà per l’appunto il suo recente passato tra meno di un giorno – sembra infatti disposto a schierare l’undici titolare che si è visto in campo nell’ultima di campionato contro il Torino: fatta eccezione per due soli elementi, ossia Ferguson e Barrow, con Schouten e Vignato pronti a sostituirli). Da qui le probabili delle due squadre:

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Dzeko. All: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel; Aebischer, Dominguez, Vignato; Arnautovic. All: T. Motta.

ARBITRO: Colombo della sez. di Como