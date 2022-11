Calciomercato Inter, blitz per Dumfries: soldi più l’ex Milan

La Premier chiama Dumfries. Già pronti 25 milioni più l’ex Milan. Inzaghi e tutta l’Inter ora ‘tremano’

Una volta accasatosi all’Inter nel corso della scorsa stagione, l’impatto di Denzel Dufmries a Milano non è sin da subito stato dei migliori, in quanto, a causa del suo ambientamento iniziale, fu proprio lo stesso Darmian a ‘sbandierarlo’ fuori nelle prime uscite stagionali. Nei due/tre mesi successivi però, l’ora come ora ex Psv, fu poi subito in grado di mettere in chiaro le cose.

Da allora, sono poi giunti i 5 gol e i 7 assist fatti registrare nella scorsa stagione, fino ad arrivare alle 2 reti e alle 2 ‘assistenze’ messe a segno nell’annata ricorrente. Numeri tutt’altro che banali quelli raccolti dal laterale olandese e che hanno spinto difatti Simone Inzaghi e tutta l’Inter a puntare fortemente su di lui. Pur di non arrivare a cedere il classe ’96 nel corso della scorsa estate infatti, colui che era dato come il partente numero uno in casa Inter era proprio Milan Skriniar (cosa che poi non si è più verificata però). Ad ogni modo, lo stesso Dumfries continua a restare comunque nel mirino di diversi club europei ed in particolare in quello del Manchester United.

Calciomercato Inter, il Manchester United ci prova per Dumfries: i possibili scenari

In virtù del fatto che il Manchester United lo abbia già cercato nel recente passato, gli stessi ‘Red Devils’ potrebbero benissimo tornare alla carica per Denzel Dumfries in quel del prossimo gennaio. A dimostrazione di ciò infatti, l’intera dirigenza inglese, pur di arrivare ad ‘accaparrarsi’ l’ex Psv, potrebbe anche pensare di offrire 25 milioni di euro più il cartellino dell’ex Milan Diogo Dalot (in scadenza a giugno tra l’altro). Chiaramente, la priorità dell’Inter resta quella di non voler cedere alcun giocatore a gennaio – tantomeno il classe ’96 – ed eventualmente, nel caso in cui dovesse arrivare a privarsi di Dumfries, preferirebbe in ogni caso ricevere solamente cash.