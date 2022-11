DIRETTA Serie A, Inter-Bologna: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Bologna di Thiago Motta nella 14esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Bologna a San Siro nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, tra due formazioni che vivono momenti di forma opposti che sarà diretta da Colombo di Como.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta indolore in Champions contro il Bayern Monaco e soprattutto da quella nel derby d’Italia contro la Juventus che li ha già estromessi – salvo miracoli sportivi – dalla lotta scudetto, sono chiamati a tornare subito a vincere per restare quantomeno agganciati al treno del quarto posto. Dall’altra i rossoblu del grande ex Thiago Motta vogliono allungare la striscia di tre successi consecutivi iniziata contro il Lecce e proseguita contro Monza e Torino per portarsi nelle zone alte della classifica. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.