“Ci vedremo in questi giorni”: Marotta tra mercato e ‘messaggio’ a Inzaghi

Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato dell’Inter prima della partita col Bologna valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

“C’è grande sintonia tra società, squadra e allenatore, ora serve avere il coraggio per trovare continutà di risultati”. Così Marotta a ‘Dazn’ prima del fischio di inizio di Inter-Bologna, una sfida che arriva a tre giorni dal pesante ko con la Juventus che ha di fatto escluso i nerazzurri – almeno per il momento – dalla corsa Scudetto.

“Inzaghi deve fare le giuste riflessioni e trovare i giusti rimedi di una classifica abbastanza strana – ha aggiunto il CEO nerazzurro – Ma siamo altrettanto fiduciosi perché è bravo e perché tutti lavorano bene. I giocatori stanno rispondendo in pieno, adesso dobbiamo rispondere bene negli ultimi due turni prima della pausa Mondiale per rimanere attaccati alla testa“. In chiusura Marotta si è nuovamente esposto sul rinnovo di Skriniar: “Sono molto ottimista poiché ci troviamo davanti a un professionista serio che ama la maglia dell’Inter. Giusto che rivendichi i suoi diritti economici, io e Ausilio ci vedremo col suo agente in questi giorni per continuare una trattativa molto serena. Vogliamo arrivare ad una conclusione, non so però se ce la faremo prima del rompete le righe di domenica. Credo che nel giro di qualche settimana arriveremo a una conclusione”.