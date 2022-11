Pausa Mondiale, Inter in tournée: ecco luogo e programma

Decisione presa: l’Inter va in ritiro. Data e luogo del posto in cui i nerazzurri si recheranno durante la sosta per il Mondiale

Ancora un altro turno di campionato e poi sarà nuovamente tempo di nazionali. Difatti, sarà proprio questa 15esima giornata di Serie A a mettere fine al 2022, lasciando così spazio ai Mondiali che si terranno in Qatar nel giro del prossimo mese e mezzo.

Tanti gli assenti di spicco che non prenderanno parte a questa competizione, pensiamo per esempio ad alcuni calciatori del calibro di: Wijnaldum, Pogba, Mané, fino ad arrivare ad altri come Firmino e Kanté. Nel mentre però, sono già numerosissime le società che si stanno frettolosamente domandando in che maniera impiegare questa sosta per il Mondiale e tra i seguenti club, vi è anche l’Inter in primis. In virtù di questo quindi, i nerazzurri hanno dunque deciso di recarsi all’estero in quel frangente di tempo. In che maniera? Volando direttamente a Malta.

Dopo un’attenta serie di riflessioni, la squadra di Simone Inzaghi ha deciso una volta per tutte di sfruttare questa sosta per il Mondiale allenandosi in un luogo dal clima più mite rispetto a quello che si ‘respira’ a Milano. Così facendo, l’intero staff tecnico nerazzurro ha dunque deciso di recarsi a Malta, dove l’Inter sarà per l’appunto impegnata dal 5 al 9 dicembre (disputando alcune amichevoli). La prima di queste si svolgerà contro l’Hamrun Spartans e la seconda contro un avversario ancora da definire. Da lì in poi, i nerazzurri faranno rientro ad Appiano per svolgere dapprima qualche allenamento ed in seguito il test contro il Betis, fino ad arrivare a quello contro la Reggina del fratello ‘rivale’ del tecnico piacentino.