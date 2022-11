Calciomercato Inter, 120 milioni per Osimhen: via libera del Napoli

Il bomber nigeriano guida la classifica marcatori del campionato di Serie A con 8 gol senza alcun rigore. Alle sue spalle Lautaro Martinez e Arnautovic con 7 centri

Inzaghi è giustamente criticato per il deludente cammino fin qui in campionato, con gli 11 punti di distacco dalla capolista Napoli che almeno adesso tengono fuori la sua Inter dalla corsa Scudetto. In sua scusante, però, va detto che per circa tre mesi ha dovuto rinunciare a quello che sarebbe dovuto essere il trascinatore della squadra, Romelu Lukaku.

Convocato per Qatar 2022 nonostante le precarie condizioni fisiche, il belga si è fatto male alla terza giornata in casa della Lazio dopo un gol e un assist nelle prime due giornate. Poi è rientrato due mesi più tardi, subendo una ricaduta nel match casalingo contro la Sampdoria in cui aveva ritrovato la via della rete. L’Inter lo rivedrà a gennaio, da capire in che stato di salute visto il Mondiale di mezzo… È chiaro che uno come lui avrebbe magari consentito a Inzaghi di vincere qualche partita in più, specie qualcuno dei quattro scontri diretti invece persi tutti e in malo modo. Lukaku ha caratteristiche uniche e assicura quella profondità che senza viene a mancare. Qualora non venissime confermato per il prossimo anno, in tal senso verranno fatte delle riflessioni economiche, tecniche e fisiche più avanti, la dirigenza potrebbe andare a cercare sul calciomercato un attaccante non solo potente ma anche straripante negli spazi, allo stesso tempo forte in area di rigore. Uno alla Jonathan David del Lille, peraltro da tempo sul taccuino di Piero Ausilio. Autore di nove gol in questa stagione e già molto costoso, il classe 2000 canadese ricorda un po’ Osimhen, anche lui esploso al Lille, che per l’Inter sarebbe il centravanti ideale per il presente e per il futuro.

Calciomercato Inter, futuro Osimhen im Premier: De Laurentiis vuole 120 milioni

Attuale miglior marcatore del campionato con 8 centri senza rigori, davanti a Lautaro e Arnautovic a quota 7, il nigeriano è uno dei pilastri del super Napoli di Luciano Spalletti. Forse gli azzurri potranno goderselo solo fino al termine della stagione, dato che soprattutto dalla Premier si prevedono assalti decisi al suo cartellino. Il ‘Manchester Evening News’ parla esplicitamente di tentantivo del Manchester United, che già in estate – tramite Jorge Mendes – cercò di accaparrarselo attraverso uno scambio (più soldi) con Cristiano Ronaldo mai però decollato. Perché De Laurentiis non è certo un fesso, anzi è uno dei più astuti ‘mercanti’ del calcio e quindi Osimhen lo venderà solamente alle sue condizioni. La cifra prefissata dal presidente partenopeo sarebbe di circa 120 milioni di euro. Solo cash, niente contropartite.