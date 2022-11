Calciomercato Inter, intreccio con la Juve: scambio secco con Brozovic

Il centrocampista è l’alternativa ad uno degli obiettivi del club spagnolo ma la trada è tortuosa, anche la Juve nel mezzo

Nonostante il breve infortunio rimediato nel corso dell’ultimo mese, Marcelo Brozović resta uno degli elementi di punta della rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista è appena rientrato in gruppo e si appresta a proseguire sulla cresta dell’onda per il prosieguo della stagione, ma la dirigenza nerazzurra dovrà ben guardarsi dalle avances del Barcellona.

Il club spagnolo, infatti, considera Brozovic uno degli obiettivi alternativi a Jorginho – attualmente in forze al Chelsea con cui è in attesa di conoscere i risvolti del suo rinnovo di contratto – conteso a sua volta con la Juventus, desiderosa di riportarlo in Italia. In questo scenario, il croato sarebbe ben riluttante a lasciare l’Inter dove ormai ha affondato le sue radici, ma lo stesso club non aprirebbe ad alcuna trattativa.

Calciomercato, Brozovic al Barcellona per Kessié: la risposta dell’Inter

Con le speranze pressoché nulle, il Barcellona tenterebbe il tutto per tutto imbastendo uno scambio secco con Franck Kessié, ad oggi ancora lontano dal ricoprire un ruolo di prestigio tra le file di Xavi. L’ivoriano ha però un ingaggio troppo elevato, dunque altro elemento a sfavore del Barcellona che inevitabilmente dovrebbe allontanarsi dal profilo di Brozovic. Sospiro di sollievo per Inzaghi, in quella che sembra un’operazione da fantamercato di impossibile applicazione. Almeno nel prossimo futuro. Poi chissà.