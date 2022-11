Calciomercato, esonero in arrivo: già contattato il grande ex

La serie negativa potrebbe costare caro al nuovo allenatore, ecco che spunta l’ex per prendere da subito il suo posto

Non poteva esserci inizio peggiore in questa prima fase di campionato. La Sampdoria ha perso 11 delle 15 partite disputate, collezionando soltanto una vittoria e 3 pareggi che sono valsi 6 punti: uno solo in più del Verona, ultimissimo in classifica.

Appena qualche giorno fa era stato effettuato un cambio di guida tecnica affidando la panchina a Dejan Stankovic, ex bandiera dell’Inter avvicinato spesso anche al sodalizio nerazzurro come potenziale post Inzaghi, ma la situazione è più bollente che mai. Il tecnico potrebbe infatti essere esonerato a tempo record dopo la pesantissima sconfitta rimediata dalla formazione ligure contro il Lecce, ormai sull’onda dell’entusiasmo.

Calciomercato, dopo Stankovic ecco Ranieri: l’Inter finisce le opzioni

Al suo posto la dirigenza starebbe pensando ad un graditissimo ritorno: quello di Claudio Ranieri, già tecnico della Sampdoria nel biennio 2019-2021. Quest’ultimo è attualmente senza una sistemazione dopo la triste parentesi inglese con il Watford, conclusa lo scorso gennaio. Anche lui, come Stankovic, era uno dei tanti nomi aleggiati in orbita Inter nelle passate settimane.

Sebbene l’emergenza nerazzurra pare essere rientrata, Marotta ed il resto dell’entourage dirigenziale continuano a guardarsi attorno. Certo è che con questo bottino negativo sulle spalle è molto improbabile che la panchina nerazzurra possa essere affidata, anche in futuro, al tecnico serbo.