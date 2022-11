Formazioni UFFICIALI Atalanta-Inter: ancora panchina per Brozovic

Ecco i ventidue che scenderanno in campo nella sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Atalanta-Inter di scena al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo e valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

In difesa Inzaghi si affida al terzetto ‘storico’, lasciando in panchina Acerbi. Anche Brozovic parte tra le riserve, con la conferma di Calhanoglu in cabina di regia. Davanti il tandem composto da Lautaro e Dzeko. Sponda orobica, Gasperini opta per Pasalic e Lookman a supporto di Duvan Zapata.

Serie A, Atalanta-Inter: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

Arbitro: Chiffi di Padova