Decisione presa, arriva la firma: “Accordo biennale con l’Inter”

L’Inter è pronta a blindare un altro nerazzurro. Accordo biennale in vista. Si tratta: tutti i possibili scenari

Nonostante sia ancora pieno novembre e i campionati siano del tutto fermi, c’è sempre tempo e modo per poter pensare al calciomercato. Manca infatti un mese e mezzo circa all’inizio della sessione del mercato invernale e sono già moltissime le ipotesi che continuano a tenere banco all’interno della sede dell’Inter.

Tra questi, c’è in particolar modo il discorso legato al tema rinnovi. Sono infatti moltissimi i giocatori della ‘Beneamata’ che si trovano attualmente in scadenza di contratto. Pensiamo per esempio a: de Vrij, Dzeko e Skriniar su tutti. Nonostante questo però, tra i seguenti rientrano anche altri nerazzurri come: D’Ambrosio, Gagliardini e Darmian. Quanto all’ultimo infatti, non è un caso che i primi discorsi siano già stati da un po’ di tempo avviati e a breve per dipiù, si tornerà appunto a discutere quanto prima sul suo rinnovo, in modo tale da cercare di trovare l’intesa definitiva per la sua permanenza all’Inter.

Calciomercato Inter, rinnovo Darmian: le due parti si avvicinano. La situazione

Da qui in poi, qualsiasi giorno sarà quello buono per continuare a discutere a proposito del rinnovo di contratto di Matteo Darmian. L’attuale esterno dell’Inter si trova infatti in scadenza di contratto, ma a seguito delle prestazioni offerte sul campo da parte del giocatore, la priorità dell’intera dirigenza nerazzurra resta per l’appunto quella di arrivare a concordare il rinnovo di contratto del giocatore. Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Tuttosport’ in queste ultime ore, si parla di un accordo biennale. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.