Calciomercato Inter, è il sogno di Sarri: ‘scambio’ secco con Luis Alberto

Sarri chiede a gran voce la cessione di Luis Alberto e sogna qualcos’altro di meglio. Scambio in vista: l’Inter aspetta

Non sono stati sicuramente giorni facili quelli trascorsi ultimamente da Luis Alberto a Roma. Il centrocampista laziale infatti, ha trovato pochissimo spazio in queste ultime uscite, proprio come certificato anche dai suoi numeri.

Nonostante i 4 gol e i 2 assist collezionati in questo avvio di stagione, Luis Alberto, ad oggi, è riuscito a collezionare soli 847′ tra campionato ed Europa League e tutto questo è dovuto esclusivamente dal fatto che le cose tra lui e Maurizio Sarri non vadano per il meglio. I due infatti, proprio come accaduto nel corso della passata stagione, si sono resi protagonisti di qualche diverbio, cosa che ha poi portato alla lunga il tecnico laziale a ‘panchinare’ di fatto il centrocampista spagnolo. In virtù di questo dunque, l’ex allenatore di Juventus ed Empoli, è il primo ad augurarsi che Luis Alberto – già da anni finito nei radar della dirigenza dell’Inter – lasci la Lazio quanto prima. In che maniera? Dando vita ad un sorprendente scambio.

Calciomercato, Luis Alberto si allontana dalla Lazio con Sarri che chiede a gran voce lo scambio con Rafa Silva: l’Inter osserva

Come già accennato, a causa del complicato rapporto che vi è tra Maurizio Sarri e Luis Alberto, lo stesso centrocampista spagnolo potrebbe anche arrivare a lasciare la Lazio nel mercato di gennaio. Il tecnico toscano continua infatti a spingere per la sua cessione, anche se Lotito chiaramente, visto il valore di mercato attuale del giocatore – e la percentuale che necessita di essere ancora girata al Liverpool – non intende minimamente svendere l’attuale numero 10 biancoceleste. Ed è da qui che, stando anche a quanto fatto presente da ‘Il Messaggero’ durante queste ultime ore, sorge l’idea di poter vedere uno scambio tra Luis Alberto e Rafa Silva (in scadenza nel 2024 col Benfica). Sarri ha infatti da un po’ di tempo un debole calcistico per l’attaccante portoghese, al punto che lo vorrebbe alla Lazio con sé. Allo stesso tempo dunque, qualora quest’operazione dovesse seriamente andare in porto, l’intera dirigenza dell’Inter dovrebbe a quel punto rinunciare al pensiero di poter vedere un giorno Luis Alberto approdare a Milano; cosa che ad oggi è comunque irrealistica per via della situazione economica nella quale si trovano i nerazzurri.