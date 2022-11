Conte scende in campo e lo ‘ruba’ all’Inter: contratto da 5 milioni

Conte torna alla carica e prova a beffare nuovamente i nerazzurri. Contratto in arrivo da 5 milioni a stagione per lui. L’Inter osserva e resta lì alla finestra

Nonostante sia ancora pieno novembre, il che vuol dire avere a che fare con temperature minime, restano giorni del tutto caldi quelli ai quali l’Inter si appresta a dover far fronte da un momento all’altro.

I nerazzurri non a caso, sono già lì con gli occhi puntati sulla prossima finestra di mercato invernale che verrà, in modo tale da provare ad accaparrarsi qualche giocatore in uscita. Restano diversi i nomi che sono da un po’ di tempo a questa parte finiti sul taccuino dell’intera dirigenza dell’Inter e tra questi, ci sono in particolar modo anche numerosissimi calciatori in scadenza di contratto. Pensiamo per esempio a Marcus Thuram (già in passato accostato all’Inter). Ed è proprio da qui che Inzaghi e i suoi rischiano di essere clamorosamente beffati.

Calciomercato Inter, il Tottenham si fa avanti per Thuram: i possibili scenari

13 reti e 4 assist. Questo è quello che recita sino ad oggi la tabella di marcia di Marcus Thuram. L’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach – ora come ora in scadenza di contratto – non a caso, grazie a tutti questi suoi numeri, è così riuscito ad attirare non soltanto l’attenzione da parte dell’Inter – dove fu accostato prim’ancor che approdasse Correa in nerazzurro – ma anche quella di Juventus e Tottenham in particolar modo. I nerazzurri non a caso, già nell’estate del 2021 decisero di virare fortemente sull’attaccante francese, ma poi, a causa del suo lungo infortunio non se ne fece più nulla. Ora però, una volta arrivati a questo punto, il classe ’97 resta un chiaro obiettivo della dirigenza degli ‘Spurs’. Gli stessi inglesi per l’appunto, potrebbero infatti arrivare a spuntarla offrendogli un quadriennale da almeno 5 milioni a stagione e, con il suo agente che resta una figura di spicco in Premier, questa potrebbe essere probabilmente la sua destinazione preferita.