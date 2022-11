Martinez: “Lukaku è un giocatore potente che spinge al limite le sue capacità fisiche”

By

Inter, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha dato la sua opinione sulla situazione fisica di Romelu Lukaku

Il Mondiale in Qatar è alle porte e domenica alle ore 17, la Nazionale di casa sfiderà nella gara inaugurale l’Ecuador, in una sfida valida per il gruppo A.

Il commissario tecnico della Nazionale del Belgio Roberto Martinez, è tornato a dare alcune spiegazioni sulla situazione di Romelu Lukaku e sulle sue condizioni fisiche, in vista della gara della Nazionale centro europea contro il Canada il 23 novembre prossimo.

Queste le sue dichiarazioni: “Il cambio di club non è stato un problema. Il problema è stato il primo infortunio muscolare che ha avuto nella sua carriera. È un giocatore potente che spinge al limite le sue capacità fisiche. È il primo infortunio che ha. È stato un periodo difficile. Quando non sai come reagirà il tuo corpo, tutto è difficile. Abbiamo lavorato bene con lo staff medico dell’Inter e speriamo che faccia un buon Mondiale. La nostra preoccupazione è che raggiunga il 100%”.

I tifosi nerazzurri si augurano di poter riabbracciare il loro campione e che quando rientrerà dalla manifestazione possa essere completamente guarito e rigenerato per il proseguo della stagione, visto che per il momento, il trascinatore della squadra meneghina e incoronato re di Milano dopo la vittoria dello scudetto, non l’hanno ancora visto.