Calciomercato, tutto a gennaio: rescinde e firma con l’Inter

Un big del calcio europeo dice addio al suo club. Rescissione in arrivo a gennaio. C’è anche l’Inter tra le papabili destinazioni

Nonostante sia pieno novembre e i massimi campionati europei siano completamente fermi per via del Mondiale, c’è sempre tempo e modo per poter parlare di calciomercato, un tema, che a questo punto possiamo dire a tutti gli effetti, che non muore mai.

Sono infatti già numerosissimi i calciatori che si trovano in scadenza di contratto coi propri club. Pensiamo per esempio ad alcuni tra i più importanti come: Kante, Benzema, Rashford e Jorginho (giusto per citarne qualcuno). A prescindere poi da quello che sarà il loro futuro, viene però lecito a questo punto, provare ad immaginarli in altri contesti (e qui facciamo riferimento all’ipotesi cessione). Ciò che prevarrà alla fine chiaramente – come giusto che sia d’altronde – saranno proprio le intenzioni che avranno in mente di attuare sia i giocatori che i rispettivi club (da vedere se verranno poi condivise per l’appunto). Ed è da qui che sorge inoltre l’ipotesi di poter vedere Jordi Alba lontano dal Barcellona un giorno.

Calciomercato, Jordi Alba si allontana dal Barcellona: c’è anche l’Inter tra le papabili destinazioni. La situazione

A causa del suo contratto che andrà in scadenza nel prossimo giugno 2023, Jordi Alba si allontana sempre più dal Barcellona (‘piazza’ dove ha già trascorso ben 10 lunghi anni). A questo punto, ecco che prende corpo l’ipotesi della risoluzione a gennaio, in modo tale da poter essere poi libero di firmare a zero per un altro club. In tal senso, occhio all’Atletico Madrid come eventuale e prossima futura destinazione. Resta però da dover tenere ben presente anche l’ipotesi Inter. Qualora dovesse seriamente uscire Gosens infatti, il suo entourage potrebbe anche arrivare a riparlarne assieme all’intera dirigenza nerazzurra a proposito di questo tema. Attesi nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo