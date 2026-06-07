Palestra, all-in dell’Inter: la carta per convincere l’Atalanta ad abbassare il prezzo

L’Inter tenta l’affondo definitivo per portare Marco Palestra a Milano alla corte di Cristian Chivu e sostituire Denzel Dumfries

Dopo anni caratterizzati da una gestione attenta ai conti e da operazioni spesso costruite su occasioni di mercato e tanti parametri zero firmato dal duo Ausilio-Marotta, il club nerazzurro sembra pronto a inaugurare una nuova strategia sotto la guida di Oaktree.

La nuova proprietà ha più volte ribadito la volontà di abbassare l’età media della rosa senza sacrificare l’ambizione. Un equilibrio complesso da trovare, soprattutto in una squadra che negli ultimi anni ha costruito il proprio successo grazie all’esperienza e alla solidità di giocatori affermati. Uno “svecchiamento” iniziato già nella scorsa estate, con l’arrivo di Chivu e i giovani Sucic, Bonny, Luis Henrique, Diouf e il ritorno di Pio Esposito, ex capitano della Primavera nerazzurra proprio sotto la guida del tecnico rumeno.

I dirigenti interisti sono al lavoro per individuare il profilo giusto da consegnare a Cristian Chivu per la corsia destra in vista della prossima stagione, corsia che perderà un pilastro importante come Denzel Dumfries, promesso sposo del Real Madrid che è pronto a pagare la clausola da 20 milioni appena Florentino Perez sarà nominato presidente.

Dopo il mancato assalto della scorsa estate ad Ademola Lookman, nome che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi, la dirigenza nerazzurra è impegnata in uno nuovo braccio con l’Atalanta, questa volta per Marco Palestra, reduce da una grande stagione al Cagliari coronata dal premio di miglior difensore.

Oaktree vede in Palestra il simbolo della nuova Inter

Oaktree considera il giovane esterno come il profilo ideale per rappresentare il nuovo corso interista: giovane, italiano, con ampi margini di crescita e già abituato a confrontarsi con un ambiente altamente competitivo come quello atalantino.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, all’interno del club si sono intensificati i confronti per trovare la formula giusta che possa portare all’accordo con l’Atalanta. Il principale ostacolo resta naturalmente economico. L’Atalanta non ha chiuso le porte a una possibile cessione, ma ha fissato una valutazione importante per il proprio gioiello, con la richiesta che si aggira infatti intorno ai 53 milioni di euro, cifra che testimonia quanto a Bergamo credano nel valore del ragazzo.

L’Inter, dal canto suo, si è spinta fino a 42 milioni più bonus, una proposta significativa ma ancora distante dalle richieste del club nerazzurro bergamasco. La sensazione è che un nuovo rilancio possa arrivare nelle prossime settimana, con l’obiettivo di trovare una formula che consenta di ridurre l’esborso immediato, magari attraverso l’inserimento di una contropartita futuribile come Matteo Cocchi, classe 2007 cresciuto nel vivaio nerazzurro.