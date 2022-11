Calciomercato Inter, via libera di Inzaghi: maxi ‘scambio’ a gennaio

I nerazzurri progettano il due per due nella prossima sessione di calciomercato. Doppio rinforzo dalla Spagna per il tecnico piacentino

L’Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. L’intento della dirigenza è chiaro, rinforzarsi abbassando il monte stipendi e l’età media della rosa.

C’è già il via libera di Inzaghi a una maxi operazione che avrebbe come punto di partenza l’uscita di due calciatori, Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Il primo medita l’addio visto il pochissimo spazio avuto fin qui, su di lui tre tedesche quali Bayer (in pole), Wolfbsurg ed Eintracht; il secondo è in scadenza a giugno e, come l’ex Atalanta, ai margini della squadra. La Cremonese e soprattutto il Monza possono tentarlo. Due partenze e due arrivi, entrambi dalla Spagna. Precisamente da Valencia, con ‘La Gazzetta dello Sport’ che stamane rilancia i nomi di Vazquez e Musah.

Lo statunitense è un giocatore “potente, molto forte fisicamente e con buona tecnica individuale – le parole alla ‘rosea’ di Bordalas, ex tecnico del Valencia che ha lanciato Musah con la maglia dei ‘Pipistrelli’ – E incredibilmente polivalente. Io l’ho usato a centrocampo in diverse posizioni, ma anche sulla fascia e persino come seconda punta”. Vazquez invece è un “terzino sinistro di grande respiro perché può giocare in difese a 3 e a 4 – ha detto sempre Bordalas ma sul laterale – E nel primo caso non solo come laterale su tutta la fascia ma anche come terzo centrale perché è forte fisicamente, più di quanto possa sembrare. Vince i duelli, è forte nello scontro e difficile da passare”.

Calciomercato Inter, Vazquez e Musah in prestito con diritto di riscatto

Sia Vazquez che Musah “hanno davanti un grandissimo futuro”, assicura l’ex allenatore del Valencia. Un futuro che può essere a tinte nerazzurre. Il terzino spagnolo e il polivalente statunitense potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere.