Acconto per Barella: una stella gratis all’Inter

Nicolò Barella è tra i nomi più in voga in ottica calciomercato di casa Inter. Il centrocampista sardo piace da tempo al di fuori dei confini nazionali e c’è chi come Perez potrebbe tentare l’affondo con una nuova strategia

Niente Mondiale per l’Italia e dunque resta a casa anche Nicolò Barella, tra i big dell’Inter di Simone Inzaghi, che da gennaio dovrà contribuire al cambio di marcia di una squadra che al momento è persino fuori dalle prime quattro in classifica in Serie A. La stagione è però molto lunga, e ci sarà tempo per provare a sovvertire la situazione attuale. Il nome del centrocampista italiano classe 1997 è peraltro anche tra quelli che potrebbe tornare a stuzzicare il mercato estero con particolare riferimento al prossimo giugno.

Numericamente è ottima l’annata finora di Barella che ha collezionato 20 presenze con 6 gol ed altrettanti assist, e non passa chiaramente inosservato al di fuori dei confini nazionali. In particolare ci pensa ancora il solito Real Madrid, con Carlo Ancelotti suo grande estimatore.

Calciomercato Inter, Barella sempre nel mirino del Real Madrid: idea di ‘acconto’ con Hazard

Il Real Madrid dunque non molla Barella su indicazione di Carlo Ancelotti suo grande estimatore, motivo per cui Florentino Perez potrebbe provare la via della diplomazia cercando di trovare una soluzione laterale per arrivare al calciatore nerazzurro. Il club iberico potrebbe mettere sul piatto gratis in prestito Eden Hazard, con pagamento del 70/80% dell’ingaggio. Il tutto a gennaio come sorta di ‘acconto’ per provare poi ad arrivare a Barella in estate,

Stando a indiscrezioni spagnole il fantasista belga, che vive anni difficili a Madrid, ha già “accettato” di andar via a gennaio, pure in prestito. La stagione di Hazard finora ha portato in dote appena 6 presenze con un gol ed un assist, raccogliendo solamente 229 minuti.