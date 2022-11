Addio all’Inter e firma a zero col Milan: scenario inatteso

In casa Inter si lavora sul presente ma anche sul futuro. Un destino che chiaramente non vedrà coinvolti tutti i calciatori della rosa attuale. Ce n’è uno che andrà via a zero

La pausa è un momento chiaramente utile anche per riflettere e tirare le somme, soprattutto considerando il fatto che a gennaio si riaprirà la sessione di calciomercato. Il futuro è quindi all’ordine del giorno, e non vale solamente per top di casa Inter come de Vrij o Skriniar che sono in scadenza contrattuale, ma bensì per un’intera piccola fetta della rosa attuale di Inzaghi. C’è chi però sembra avere il destino già confezionato e pronto a lasciare la Milano nerazzurra tra una manciata di mesi.

Seppur chiaramente a quota zero minuti stagionali, nella rosa di Simone Inzaghi c’è anche il brasiliano Dalbert, terzino sinistro vittima di un brutto infortunio al legamento crociato, e reduce da un’annata in prestito al Cagliari in cui aveva fatto registrare 28 presenze e 2 assist in Serie A.

Calciomercato Inter, Dalbert destino lontano dai nerazzurri: a zero occasione Milan

Il futuro di Dalbert sarà sicuramente lontano dall’Inter, in virtù di un contratto in scadenza che non verrà naturalmente rinnovato. Ora il brasiliano è alle prese con la lunga fase di recupero dopo un brutto infortunio al termine del quale dalla prossima estate in poi, si preparerà a vivere una nuova avventura altrove.

A zero potrebbe venir offerto al Milan che cercherà un sostituto di Theo Hernandez migliore rispetto a ciò che ha oggi a disposizione in rosa Stefano Pioli. Ballo-Toure non ha convinto, e non va escluso un eventuale suggestione a zero direttamente da casa Inter, fermo restando il lungo periodo di stop dello stesso Dalbert. Inter, Fiorentina e Cagliari le maglie indossate dal verdeoro finora in Serie A.