Fresneda: il terzino del Real Valladolid piace alle tre big del Nord ma l’Inter avrà un alleato

Inter, in estate sfida tra le tre blasonate per il terzino Ivan Fresneda del Real Valladolid ma i nerazzurri avranno un alleato

Secondo il sito Relevo, la prossima estate le tre squadre più blasonate d’Italia potrebbero dar vita all’ennesima sfida di mercato, ancora una volta per un terzino. Il giocatore in questione è Ivan Fresneda, un giovane 18enne del Real Valladolid con il quale ha un contratto fino al 2025.

Le motivazioni sono molto semplici: la Juventus a giugno vedrà finire il suo rapporto con Juan Guillermo Cuadrado, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato e quindi serve almeno un sostituto.

Per quanto riguarda il Milan sarebbe perfetto come vice Calabria, che a sua volta gli farà da ‘balia’ permettendogli di fare esperienza e di crescere.

L’Inter per ora appare defilata, ma qualora dovesse decidere di puntare sul giovane talento che arriva dalla cantera del Real Madrid, potrà avere una corsia privilegiata visto che il presidente della squadra spagnola è Luis Nazario de Lima in arte Ronaldo detto ‘Il Fenomeno‘. In ogni caso, il giovane calciatore ha ancora qualche mese di Liga per confermare il suo valore e rendersi ancora più appetibile per le squadre italiane e non solo.