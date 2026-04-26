Inter, un Over 30 in porta: due alternative a Vicario

Cambiano di nuovo i piani di mercato dei nerazzurri: come erede di Sommer spuntano due esperti, uno gioca già in Serie A

Un nuovo portiere, forse due. L’Inter in estate ha deciso di affidarsi ad un altro estremo difensore senza rinnovare il contratto di Yann Sommer, in scadenza tra due mesi. Da capire cosa farà il club nerazzurro con Josep Martinez, il cui agente a Interlive.it ha detto che si atterrà alle scelte della società. In entrata il primo obiettivo è sempre Guglielmo Vicario, ma attenzione alle sorprese.

Il portiere friulano vuole lasciare il Tottenham e tornare in Serie A, ma oltre alle richieste economiche degli Spurs bisogna fare i conti con la concorrenza della Juventus. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno valutando le alternative. Due a sorpresa portano a portieri esperti Over 30. Il primo gioca già in Italia e si tratta di David De Gea, con la Fiorentina che spera di liberarsi dell’alto ingaggio dello spagnolo.

Il secondo, invece, è un nome già accostato in passato all’Inter: Emiliano ‘Dibu’ Martinez. Come riportato dal sito inglese Football Insider, il portiere della nazionale Argentina classe 1992, è tornato nel mirino dell’Inter. Il problema, più che il prezzo che potrebbe chiedere l’Aston Villa per cederlo, è legato al suo stipendio da 150mila sterline a settimana, pari a circa 9 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere.