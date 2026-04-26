Lautaro Martinez via dall’Inter: il suggerimento di Messi

I due attaccanti argentini si ritroveranno insieme ai Mondiali a difendere il titolo vinto quattro anni fa

Ottimi compagni di squadra nella Seleccion Argentina, Leo Messi e Lautaro Martinez non sono mai riusciti a giocare insieme nei club. In passato il Toro di Bahia Blanca era stato accostato al Barcellona e Zhang aveva fatto sognare i tifosi dell’Inter con l’ombra della Pulce sul Duomo di Milano, ma non se ne è mai fatto niente. Al termine della stagione si ritroveranno insieme per la spedizione Mondiale: c’è da provare a fare il bis rispetto a Qatar 2022.

A livello di calciomercato, invece, verrebbe da dire che non ci sono novità. Messi si appresta a chiudere la carriera nell’Inter Miami, salvo che non voglia fare un ultimo anno in patria. Lautaro Martinez è il capitano e la stella dell’Inter. Ma il sito spagnolo fichajes.net rivela che il numero 10 dell’Argentina avrebbe suggerito al Barcellona di puntare il suo connazionale per raccogliere l’eredità di Lewandowski in attacco.

Un affare tutt’altro che semplice visti i problemi finanziari in cui versa il club catalano, senza dimenticare che né Marotta né il fondo Oaktree sono intenzionati a cedere Lautaro Martinez a meno di un’offerta folle che superi i 100 milioni di euro. Nonostante quello che possa aver consigliato Messi, l’impressione è che l’ex Racing Avellaneda vestirà ancora la maglia nerazzurra il prossimo anno. E quelli successivi.