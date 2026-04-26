Inchiesta Rocchi, Marotta: “Non abbiamo arbitri sgraditi. L’Inter ha sempre agito in maniera corretta” – Interlive.it

Il Presidente nerazzurro prima della gara col Torino: “L’anno scorso abbiamo avuto decisioni sfavorevoli e una determinante per il risultato finale”

“Siamo certi della nostra correttezza e siamo molto tranquilli: giocatori, squadra e società. Voglio tranquillizzare tutti”. Così Marotta a Dazn prima della gara col Torino e, soprattutto, in risposta a quanto emerso nelle ultime ore in merito ai capi d’accusa nei confronti del designatore Rocchi, con due di essi che parlano esplicitamente di designazioni arbitrali fatte per favorire l’Inter.

“Non abbiamo un elenco di arbitri graditi o non graditi – ha sottolineato il Presidente nerazzurro – La scorsa stagione abbiamo avuto delle decisioni avverse, una tra l’altro determinante per il risultato finale. Questo è oggettivo”.

“Abbiamo appreso tutto dalla stampa – ha aggiunto Marotta parlando a ‘Sky Sport’ – Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. L’anno scorso, ripeto, abbiamo oggettivamente avuto decisioni sfavorevoli come acclarato dai vertici arbitrali. Mi riferisco a Inter-Roma. Sono tranquillo perché l’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro.

L’accordo a San Siro secondo la Procura? Sono sorpreso, perché non trovo alcun collocamento in questo – ha risposto in conclusione – Ci tengo a tranquillizzare tutti i tifosi, abbiamo sempre agito nella massima correttezza. Oggi siamo qui perché vogliamo portare a casa questo scudetto meritato”.