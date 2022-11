Calciomercato Inter, la Premier fa paura: 165 milioni per tre

L’Inter verrà assediata dalle offerte la prossima estate per almeno tre pezzi grossi della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, è la Premier il pericolo più grande

A meno di novità sul fronte societario, con le voci di una cessione che si accendono e si spengono a fasi alterne nel corso della stagione, l’Inter potrebbe essere costretta a privarsi di almeno un big che porti grande plusvalenza come accaduto in passato per Lukaku ed Hakimi.

Anche in questa circostanza, la Premier League rappresenta il pericolo più grande per la dirigenza nerazzurra. Anzitutto, l’esterno destro Denzel Dumfries resta il profilo più propenso alla partenza. Su di lui ci sarebbero Chelsea e Manchester United prime su tutte le altre (senza dimenticare il Bayern Monaco in Bundesliga), con l’Inter che lancerebbe l’asta a partire dai 40 milioni di euro.

Il secondo indiziato è Alessandro Bastoni: pupillo di Antonio Conte sempre a caccia di talenti del campionato nostrano, sarebbe già un obiettivo di mercato del Tottenham di Paratici da trattare per la prossima estate. Le difficoltà non sono poche, certo, per via dell’importanza che riveste nei progetti del futuro dell’Inter, ma quando si tratta di rimpolpare le finanze Zhang e Zanetti sono stati piuttosto chiari. E anche Marotta condivide questa visione.

Calciomercato, anche Lautaro nella morsa della Premier

La pesante mano del Tottenham potrebbe infine ricadere anche sul terzo ed ultimo, ma non per importanza, calciatore di proprietà dell’Inter: Lautaro Martinez. Nome noto sul taccuino di Conte, il centravanti argentino ha promesso amore eterno all’Inter a patto che vi siano le condizioni di una continua crescita sotto il piano della competitività. In ogni caso, attenzione anche a Manchester City e United. Per lui il tentativo andrebbe fatto per non meno di 70 milioni di euro, con qualche concreta possibilità che il prezzo si alzi di altri 10 milioni in base all’andamento della seconda metà di stagione.