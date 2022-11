Assemblea di Lega: dopo le parole di De Laurentiis se ne vanno sette club

Inter, riunione di Lega burrascosa dopo la sfuriata di De Laurentiis sette club lasciano l’incontro

Assemblea di Lega subito burrascosa, dopo le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Come ha riportato Calcio e Finanza, il dirigente numero 1 della squadra partenopea, ha fatto l’ennesima invettiva prima che iniziasse l’incontro.

Questo quanto ripreso dal web magazine, sulle parole del dirigente: “Nel mirino del numero uno dei partenopei tutto il sistema della Lega Serie A in particolare dal lato dei club, partendo dalle mosse di Lotito e non solo. Alla base ci sarebbe in particolare la divisione del potere in Lega, con De Laurentiis che vorrebbe un consiglio più ampio con 8/9 club presenti rispetto agli attuali quattro“.

Al termine del suo discorso, sette dirigenti delle società di serie A presenti hanno abbandonato l’incontro e oltre al Napoli, si sono aggiunte Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza mentre l’ottava, il Torino, non era nemmeno presente.

In ogni caso, la riunione è avvenuta comunque visto che le 12 società rimaste permettevano di poter svolgere l’assemblea senza problemi, avendo comunque il numero legale.

Vedremo come prenderanno le decisioni adottate in questo incontro, i sette club ‘dissidenti’ e quello ‘astenuto’.