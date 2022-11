Calciomercato, l’Inter spiazza tutti: affare a cifra record

Il calciatore avrebbe colpito positivamente gli osservatori ed ora il club proprietario del suo cartellino fissa il prezzo

L’Inter non vuol arrestare il suo tentativo di riacciuffare la vetta del campionato di Serie A, ma per farlo ha bisogno di forze fresche sin dalle prime battute della sessione invernale di mercato.

Nei piani della dirigenza nerazzurra, capeggiata dal solito duo Marotta e Ausilio, ci sono colpi come Marcus Thuram di proprietà del Borussia Monchengladbach per anticipare la diretta concorrenza senza attendere la scadenza di contratto nel giugno 2023, così come anche quello per un esterno sinistro che possa sostituire il possibile partente Robin Gosens.

A chiudere il cerchio ci potrebbe essere anche un interessante innesto sulla trequarti, zona di competenza di Calhanoglu che tuttavia ricopre ormai non soltanto il cerchio di centrocampo come mezz’ala ma anche come mediano regista. Ferdi Kadioglu, suo connazionale, non vede l’ora di fare il salto di qualità.

Calciomercato Inter, passi avanti per Kadioglu

Il giovane classe ’99 è un prodotto del Fenerbahce che, alla notizia della presenza di talent scout inviati da Inter e Napoli, avrebbe fissato il prezzo del cartellino del calciatore a 25 milioni di euro: cifra record di trasferimento in uscita per l’intero campionato turco di Super Lig.

La cifra più alta mai raggiunta prima d’ora era infatti stata quella fissata dal Besiktas per la cessione di Cena Tosun all’Everton per 22,5 milioni di euro.