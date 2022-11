Tentativo di ‘scippo’ al Milan, Inzaghi telefona: “Vieni all’Inter”

Considerato dal tecnico nerazzurro il bomber ideale da affiancare a Lautaro Martinez. Ecco tutti i dettagli

Simone Inzaghi è sceso in campo per quello che considera(va) il partner ideale di Lautaro Martinez. E così viene fuori il tentativo di ‘scippo’ al Milan.

Il tecnico nerazzurro lo ha voluto a tutti i costi fin dai tempi della Lazio. Poi, una volta sbarcato a Milano, ha provato a convincerlo a scegliere l’Inter anziché il Milan. Tutto, però, è stato vano. Alla fine Giroud è andato sull’altra sponda dei Navigli, con Marotta e soci che hanno virato su Dzeko – su indicazione dello stesso Inzaghi – per sostituire Romelu Lukaku.

‘Sky Sport’ ha riportato alla luce questo retroscena di calciomercato con protagonisti l’attuale allenatore interista e il centravanti francese ieri autore di una doppietta nel debutto Mondiale della Francia contro l’Australia.

Calciomercato Inter, Inzaghi e la telefonata a Giroud

Inzaghi provò di persona, con una telefonata a convincere il classe ’86, nel mirino dell’Inter pure con Conte, a optare per la maglia nerazzurra anziché per quella rossonera, ma ormai l’allora attaccante del Chelsea aveva già scelto di trasferirsi al Milan. Col quale molto probabilmente rinnoverà il contratto in scadenza a giugno dato che è tutt’ora elemento cardine della squadra di Pioli. Quasi un anno fa, con una doppietta proprio a Inzaghi, decise il derby che – a detta di molti – fu decisivo per la conquista dello Scudetto da parte del ‘Diavolo’.