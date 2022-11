Intreccio clamoroso: via Onana, nuovo portiere per l’Inter

Il portiere nerazzurro potrebbe diventare presto obiettivo di mercato del Barcellona in caso di partenza di ter Stegen, l’Inter dovrà difendersi

André Onana è stata una delle piacevoli rivelazioni di questa prima metà di stagione con la maglia dell’Inter. Nonostante abbia incassato qualche gol di troppo, complice anche una linea difensiva non sempre impeccabile e attenta in fase di copertura, il camerunese – adesso impegnato con la sua Nazionale al Mondiale di Qatar – ha sicuramente donato maggiore sicurezza rispetto al capitano Samir Handanovic.

Per questo motivo è probabile che lo si vedrà dal primo minuto anche in buona parte delle successive uscite di campionato e Champions League, scalzando definitivamente la concorrenza dello sloveno prossimo alla partenza. In questo scenario, Onana diverrà a tutti gli effetti il primo portiere dell’Inter. Ma Inzaghi non può dormire sogni tranquilli. Soprattutto se nel prossimo futuro dovesse concretizzarsi il possibile passaggio di ter Stegen, attuale portiere del Barcellona, al Bayern Monaco per rimpiazzare il veterano Neuer.

Calciomercato, Onana idea di ritorno al Barca: Inter sulla difensiva

Gli spagnoli avrebbero dalla loro tutti i motivi, morali e d’utilità, per richiamare alla base l’ex canterano Onana a fungere da primo portiere a corte di Xavi. L’Inter potrebbe vendere il suo cartellino ad una cifra simile ai 30 milioni di euro, massimizzando gli introiti dopo l’arrivo a parametro zero dall’Ajax. In sua vece, Marotta si fionderebbe con ogni probabilità sul giovanissimo talento Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta: su di lui c’è anche la spietata concorrenza della Juventus, ma la stessa società bergamasca ha voglia di apporre qualche freno per la sua partenza alzandone il costo.