L’irruzione del Milan rovina i ‘piani’ dell’Inter: scambio con Gattuso

I rossoneri ambiscono al talento del Valencia già obiettivo nerazzurro per il post Gosens, così facendo Marotta dovrà fiondarsi sull’alternativa di mercato

L’Inter è attiva sul mercato per definire la posizione di Robin Gosens nei propri piani del futuro, sia a breve che lungo termine. Il calciatore potrebbe infatti lasciare il sodalizio nerazzurro già nella prossima sessione invernale di gennaio, spostando sul solo Dimarco le redini della corsia esterna di sinistra. All’azzurro, però, servirà man forte da subito.

Per questo motivo Marotta e Ausilio hanno iniziato a seguire con attenzione le gesta dell’esterno mancino Jesus Vazquez di proprietà del Valencia, oggi allenato da Gennaro Gattuso. Il tecnico, così come la società spagnola, punta molto su di lui ma una clausola pendente – relativa al numero di presenze che aprirebbe alle chance di prestito – garantirebbe al calciatore di avere maggiore spazio altrove.

Come riportato da ‘interlive‘ in esclusiva, Vazquez avrà modo di essere oggetto di discussione nel corso delle prossime settimane tra la sua entourage e la dirigenza nerazzurra; in questo però c’è da fare attenzione all’incursione dei cugini del Milan.

Vazquez idea del Milan, scambio con Saelemaekers: Inter vira su Pedraza

Maldini sarebbe infatti alla ricerca di un terzino sinistro in grado di fungere da alternativa a Theo Hernandez, con Ballo Toure privo di quelle garanzie tecniche chieste da Pioli. La dirigenza potrebbe dunque giocarsi il cartellino di Saelemaekers, detto in uscita a più riprese, come pedina di scambio per il cartellino dello stesso Vazquez. L’eventuale concretizzazione della trattativa porterebbe l’Inter a deviare il proprio raggio d’azione su Pedraza che, come riportato ancora in esclusiva da ‘interlive’, è uno dei pezzi pregiati del Villarreal su cui la Juventus non vuole retrocedere.