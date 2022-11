Calciomercato Inter, non rinnova e firma a zero con il Milan

Salta fuori uno scenario di calciomercato a dir poco clamoroso con protagonisti i nerazzurri, un big di Inzaghi e soprattutto i rossoneri

Entro la fine dell’anno Marotta intende blindare Skriniar. In ottica rinnovo sta avendo un suo peso, in positivo, la fascia da capitano affidata ‘strategicamente’ allo slovacco una volta che Inzaghi ha accantonato Handanovic a vantaggio di Onana.

L’affaire Skriniar dovrebbe concludersi con un accordo fino a giugno 2027 da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, con lo slovacco che raggiungerebbe Lautaro nella classifica dei calciatori più pagati dell’intera rosa nerazzurra. Va ricordato che il classe ’95 non è l’unico ad avere il contratto in scadenza a giugno, anzi nella squadra ce ne sono di diversi a partire da Dzeko, passando per Gagliardini e finendo con Stefan de Vrij. L’olandese è fresco di passaggio all’agenzia di Pastorello, il quale a breve dovrebbe affrontare con la dirigenza il tema prolungamento. Che ad oggi è tutt’altro che scontato, visto che il club di viale della Liberazione intende giocare al ribasso rispetto ai circa 4 milioni che percepisce attualmente il classe ’91, da un anno e mezzo non più quello del passato. Non a caso quest’anno è stato più volte scalzato da Acerbi.

Calciomercato Inter, de Vrij via a zero: occhio al Milan

Senza una intesa, de Vrij e l’Inter si direbbero per forza addio. A quel punto Pastorello comincerebbe a guardarsi intorno e a proporre il suo assistito ad altri club, incluso qualcuno di Serie A. Alla Juventus, per esempio, ma pure al Milan che in vista della prossima stagione potrebbe aver necessità di aggiungere un elemento di esperienza al pacchetto arretrato. Peraltro Pioli lo conosce molto bene per averlo allenato alla Lazio.