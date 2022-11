Inter, chiudono a 35 milioni: salta tutto per ‘colpa’ della Juve

Il valzer di attaccanti dei prossimi mesi potrebbe interessare, seppur indirettamente, anche l’Inter. Un papabile obiettivo dei nerazzurri potrebbe finire di nuovo nel mirino di un’altra big

Gli attaccanti iniziano già a catalizzare l’attenzione in vista della sessione invernale di calciomercato. Da Ronaldo, ormai svincolato, fino a Dusan Vlahovic della Juventus, centravanti bianconero che sta vivendo il suo Mondiale con la Serbia, sconfitta nella prima uscita ufficiale contro la corazzata Brasile.

Un nome quello del bomber di Massimiliano Allegri che fa spesso parlare di se anche in ottica mercato, tanto da essere accostato per le prossime sessioni a club del calibro di PSG, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool con particolare riferimento ai bavaresi che non hanno mai realmente sostituto il pilastro Robert Lewandowski.

Calciomercato Inter, valzer degli attaccanti: da Vlahovic a Okafor

Secondo quanto evidenziato da ‘Calciomercato.it’ non è contemplata una possibilità di cessione di Vlahovic da parte della Juventus con lo stesso entourage del calciatore, che insieme al ragazzo, non pensa minimamente ad un addio a gennaio dal club piemontese, che punta fortemente sul suo investimento. Il futuro del serbo per ora resta bianconero, con buona pace anche del Bayern Monaco che potrebbe scuotere il mercato del futuro in altro modo.

Col rifiuto della Juve per Vlahovic la società bavarese sarebbe costretta dunque a virare altrove guardando ad altri profili, sempre giovani e futuribili. Uno di questo potrebbe essere Noah Okafor nel mirino però anche dell’Inter oltre che di altri top club. Il Bayern Monaco però avrebbe tutti gli strumenti economici per tentare il colpaccio magari con un assegno da 35 milioni di euro per chiudere l’affare col Salisburgo.