“Accordo chiuso con l’Inter”: risolve il contratto e poi firma

Il nome del terzino, protagonista al Mondiale, viene rilanciato ancora una volta dai media spagnoli per comporre la difesa dell’Inter; ne spunta anche un altro

Era stato menzionato a più riprese nel corso della passata sessione estiva di mercato dai media spagnoli – e a seguire da quelli internazionali – tra i partenti del Barcellona. Il club, a sua insaputa, lo avrebbe infatti proposto all’Inter con il quale tuttavia la trattativa, ipotizzata pressoché “chiusa”, non si è infine concretizzata.

La volontà di Jordi Alba, infatti, era quella di proseguire la sua avventura in maglia blaugrana sino alla naturale scadenza di contratto nel giugno 2024. Questo desiderio però non è più una necessità, oggi come oggi. Il terzino sinistro spagnolo si sta dimostrando tra gli elementi più pericolosi della rosa della Nazionale nel corso degli impegni del Campionato del Mondo di Qatar, attirando su di se il peso dei riflettori mediatici ancora una volta. L’Inter lo starebbe monitorando da vicino e nel caso in cui il Barcellona dovesse decidere di rescindere il suo contratto a gennaio o piazzarlo sul mercato, ecco che il matrimonio con i colori nerazzurri potrebbe infine farsi quanto prima. Una garanzia sull’eventuale partenza di Gosens verso la Bundesliga.

Calciomercato, Jordi Alba e Bellerin all’Inter: doppia chance sulle corsie

Assieme a Jordi Alba, tra le opzioni principali per occupare la corsia esterna sinistra, sarebbe spuntato anche il nome di Hector Bellerin per la corsia opposta in caso di partenza di Dumfries. L’ex Arsenal è in scadenza di contratto e ha dalla sua l’aiuto dell’agente Albert Botines, lo stesso del portiere nerazzurro André Onana (escluso clamorosamente dal commissario tecnico della Nazionale camerunese, Song).