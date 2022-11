De Vrij, Mondiale da spettatore: anche con il Qatar parte dalla panchina

Inter, niente da fare per Stefan De Vrij anche con il Qatar Van Gaal lo lascia in panchina insieme a De Ligt

Il mondiale sta per terminare la fase a gironi e oggi si disputano le ultime partite dei gruppi A e B.

L’Olanda proprio mentre stiamo scrivendo sta disputando la sua ultima partita del gruppo A contro il già eliminato Qatar per puntare al primo posto che si sta giocando con l’Ecuador a sua volta impegnato nella sfida con il Senegal che però a differenza della formazione asiatica, ha ancora ambizioni di passare il turno come seconda.

Il tecnico Van Gaal anche in questa terza partita della competizione, ha deciso di lasciare in panchina il difensore dell‘Inter Stefan De Vrij, preferendo nella difesa a tre Van Dijk, Aké e Timber, lasciando quindi fuori dagli undici di partenza non solo il calciatore nerazzurro, ma anche il difensore del Bayern Monaco ed ex Juventus e Ajax De Ligt.

Discorso diverso per Denzel Dumfries che anche in questa gara è confermato nell’undici iniziale e inamovibili sulla sua corsia destra. Per il momento i risultati sembrano avvalorare le scelte dell’allenatore, visto che qualsiasi sia il risultato odierno la nazionale dei Paesi Bassi è certa di andare agli ottavi di finale.