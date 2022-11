Gosens in Bundesliga: scambio e intreccio con Correa

Si fa sempre più concreto l’addio di Gosens da Milano. Marotta e soci pensano ora alla doppia cessione per lui e Correa. Ecco il possibile scambio in vista

Per via del semplice fatto che né Robin Gosens, né tantomeno Joaquin Correa hanno ad oggi reso le aspettative, entrambi potrebbero da qui in futuro finire per lasciare Milano. L’impatto dei due è stato tutt’altro che dei migliori ed è proprio per questo che incominciano a spuntare già i primi rumors di mercato.

A testimonianza di ciò infatti, è già da tempo che si vocifera di un possibile addio da parte del tedesco, ma come se tutto questo non bastasse, ci sono Marotta e soci che tra le tante ipotesi, potrebbero anche essersi detti stufi di ‘aspettare’ ancora a lungo il ‘Tucu’. È vero, Correa resta da sempre un ‘fedelissimo’ di Inzaghi e tutto, ma resta da dover fare anche presente che l’Inter in questi primi mesi ha praticamente fatto affidamento solo ed esclusivamente sulla coppia d’attacco Dzeko–Lautaro (chiaramente anche a causa dell’infortunio di Lukaku ma non solo). A tal proposito, una volta giunti a questo punto, Ausilio e tutto il resto della dirigenza nerazzurra potrebbero anche finire per mettere lo stesso Correa sul mercato: non soltanto in modo da trovare un altro degno sostituto ma per far sì che si arrivi ad incassare anche qualcosina. Da qui i possibili scenari.

Calciomercato Inter, futuro incerto per Correa: ecco che spunta l’ipotesi Amiri per i nerazzurri

Fatta eccezione per Marcus Thuram – da tempo dato in orbita Inter poiché in scadenza di contratto – i nerazzurri hanno già incominciato a guardarsi intorno, interrogandosi per l’appunto sul proprio reparto d’attacco che al momento non dà garanzie. Tra i tanti osservati speciali infatti, potrebbe esserci anche Nadiem Amiri (con un trascorso in A proprio nella passata stagione col Genoa). Il trequartista tedesco si sta rendendo protagonista di buone cose assieme al Bayern Leverkusen, club con cui ha già raccolto 1 rete e 2 assist in stagione. E’ questa l’ipotesi per cui sul tavolo dei nerazzurri potrebbe anche spuntare un’eventuale ipotesi di scambio tra Amiri e Gosens (da tempo dato in partenza e con un eventuale futuro in Bundesliga). Qualora questo scenario dovesse essere confermato sul serio però, dubitiamo fortemente che Marotta e soci accettino la proposta. Da vedere dunque quale sarà il futuro sia di Gosens che di Correa.