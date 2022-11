Calciomercato Inter, Onana via dopo un anno: tutta ‘colpa’ del Milan

Onana è finito al centro di una pesante polemica in merito alla sua esclusione dalla nazionale del Camerun a partire dalla seconda partita della fase a gironi dei Mondiali. Il suo nome però potrebbe anche circolare in ottica calciomercato la prossima estate. C’è un suo vecchio estimatore che ha bisogno di un portiere

Si è parlato tantissimo nei giorni scorsi di Andrè Onana e del diverbio col ct del Camerun Rigobert Song che ha portato all’estromissione anticipata dal Mondiale in Qatar. “Che la mia esclusione sia giusta o meno ora non ha più importanza”, aveva detto lo stesso portiere dell’Inter dall’aeroporto di Doha, mentre stava appunto lasciando il Qatar per fare dietrofront. Una vicenda che è stata alimentata da una cassa di risonanza come la Coppa del Mondo, ma che comunque non scalfisce quanto di buono Onana sta facendo con la maglia dell’Inter, dove in appena una manciata di mesi è riuscito a scalzare il veterano Handanovic divenendo il portiere titolare della compagine allenata da Simone Inzaghi.

A suon di parate il numero 24 nerazzurro sta confermando tutto quanto di buono si diceva su di lui al momento del suo acquisto a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax.

Calciomercato Inter, niente Maignan per lo United: idea Onana da ten Hag

Onana è infatti un portiere affidabile e di valore, al netto di quanto accaduto in Qatar col suo Camerun. Tanto forte da poter addirittura già stuzzicare l’interesse di un altro importante club estero in vista della prossima estate. In Premier League il Manchester United ha infatti bisogno di un nuovo portiere per il post David De Gea arrivato alle battute conclusive nonostante l’opzione di rinnovo nel contratto.

Il futuro dello spagnolo è incerto e lo United, a cui piaceva Mike Maignan, dovrà andare verso altri lidi visto che lo stesso francese e il Milan non hanno alcuna intenzione di cambiare. Ecco che il Manchester potrebbe andare su Onana con ten Hag che lo stima dai tempi dell’Ajax. Un’eventuale offerta può toccare i 40 milioni di euro.