Niente Inter, va alla Roma a gennaio: Mourinho ‘accontentato’

I giallorossi incominciano a sfregarsi già le mani in vista di gennaio. La Roma tenta ora l’affondo definitivo. Salta il potenziale trasferimento all’Inter

Per via delle tante esperienze passate, è il caso di dire che il calciomercato non muore mai: altrimenti non si spiegherebbe in nessun’altra maniera il fatto che nonostante sia pieno novembre, numerosissime società continuano a restare comunque lì in attesa di qualche nuovo e concreto sviluppo, tra cui anche l’Inter.

A testimonianza di ciò infatti – come già accaduto nel corso della scorsa estate tra l’altro – tra le maggiori società più attive sul mercato, ci sono sicuramente sia l’Inter che la Roma. Entrambi i club non a caso – accomunati a loro volta dall’aver avuto o aver tutt’ora il fattore Mourinho a propria disposizione – si sono resi protagonisti di una campagna acquisti tutt’altro che indifferente (proprio come certificato dagli oltre cinque acquisti effettuati sia dall’una che dall’altra). Come se tutto questo non bastasse però, entrambe le dirigenze potrebbero tornare all’attacco già in vista di gennaio, attuando di fatto qualche altro nuovo acquisto. Tra i tanti osservati speciali in casa Inter infatti, c’è n’è uno che in passato ha particolarmente entusiasmato l’intero ambiente nerazzurro – e che al momento non garba particolarmente invece – ma che ora rischia seriamente di finire in orbita Roma.

Calciomercato Inter, Diakhaby-Roma affare possibile: tutti gli eventuali scenari

Legato al fianco del Valencia sino al prossimo giugno – per via del suo contratto in scadenza chiaramente – Mouctar Diakhaby rischia seriamente di poter dire addio alla società spagnola già nel mercato di gennaio. A tal proposito infatti, i suoi agenti hanno già incominciato ad offrirlo a qualche club europeo, dove tra i seguenti figurano sia l’Inter – tutt’altro che entusiasta di questa cosa al momento, in quanto piaceva solamente anni fa – che la Roma. Da qui poi, ciò che emerge inoltre, è il fatto che lo stesso Gennaro Gattuso – attuale tecnico degli ‘Els’ – avrebbe già dato il via libera alla sua cessione in vista di gennaio, col Valencia che così facendo, può arrivare ad incassare qualche milioncino di euro per il giocatore. Una volta giunti a questo punto però, ecco che il classe ’96 – con già 2 reti all’attivo in stagione, ma tutt’altro che al didentro del progetto tecnico – può anche arrivare a chiudere con la Roma, proprio in virtù del fatto che Josè Mourinho in primis ha già chiesto un rinforzo al centro della difesa. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.