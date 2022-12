Calciomercato Inter, ‘bomba’ Kessie-Brozovic: “Raggiungerà Conte”

Le ultime di calciomercato Inter hanno tre grandi protagonisti e parlano di una possibile ‘staffetta’ che avrebbe del clamoroso. Ecco tutti i dettagli

Kessie-Inter non è un matrimonio impossibile, nonostante le smentite di rito a partire di quella dell’agente Atangana fino a quella del Barcellona fatta filtrare alla stampa amica. Questo perché l’ivoriano ha fin qui faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Xavi, ruolo da protagonista che gli era stato promesso se non garantito durante la trattativa d’ingaggio. Fuori sì dai vecchi-nuovi parametri del club di Suning, parliamo di circa 7-8 milioni, ma in qualche modo ‘ammortizzabile’ grazie al decreto crescita. E se poi il Barça dovesse aprire al prestito, ecco che Ausilio potrebbe strappare l’ok al contributo del pagamento di parte di esso, alleggerendo la spesa per i nerazzurri.

Con franchezza va però detto che l’operazione è più alla portata per l’estate che per l’imminente calciomercato di gennaio, a meno appunto di sviluppi clamorosi. Dal dopo la pausa Mondiale alla fine della stagione, infatti, l’ex Milan proverà a prendersi più minuti possibili per poi prendere una decisione definitiva a giugno. O poco prima. Se optasse per l’addio alla Catalogna, allora davvero l’Inter avrebbe la possibilità di balzare in pole per il suo cartellino. Del resto lo stesso Ausilio è un suo grande estimatore fin dai tempi in cui il classe ’96 militava a Bergamo. Se non addirittura da prima, quando vestiva la maglia del Cesena. La dirigenza di viale della Liberazione potrebbe dunque tentar di chiudere l’affare in stile Lukaku, in prestito secco oneroso con la possibilità di discutere di un eventuale riscatto a giugno 2024.

Tra gli operatori di mercato, a onor del vero, c’è chi crede che l’operazione possa davvero andare in porto già nella sessione ‘di riparazione’: “Credo che l’Inter stia focalizzando il suo mercato su Kessie – ha detto a ‘Calciomercato.it’, in onda sul canale twitch di Tv Play, l’agente Gabriele La Manna – Secondo me potrebbe approdare alla Pinetina già a gennaio”.

Calciomercato Inter, Kessie subito e Brozovic via a giugno: “Dove andrà Conte”

La Manna è andato anche oltre il Kessie-Inter, azzardando uno scenario di mercato a dir poco clamoroso. O, come si direbbe parlando di atletica, una ‘staffetta’ con protagonisti l’ivoriano, Marcelo Brozovic e nientemeno che Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham ma in questi giorni riaccostato alla Juventus in pieno caos per via della duplice inchiesta che ha portato alle dimissioni dell’intero Cda. “Con Kessie ora all’Inter – dice l’agente a Tv Play – Brozovic potrebbe poi andar via a fine stagione. Per quale squadra? Vediamo dove andrà Conte…”.