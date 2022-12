Simeone vuole portarlo via dall’Inter: firma in bilico

L’Inter è al lavoro su più tavoli tra presente e futuro considerando anche i contratti in scadenza la prossima estate di alcuni calciatori importanti della rosa di Inzaghi. Tra questi anche Stefan de Vrij del cui futuro si parla da un po’ e che potrebbe anche finire nel mirino di una big di Liga

Milan Skriniar ma non solo in casa Inter dove si lavora su diversi fronti in vista delle prossime settimane. Quello del difensore slovacco è certamente il caso più eclatante ed importante tra i giocatori in scadenza contrattuale a giugno 2023, ma non è l’unico. Diversi anche gli uomini che potrebbero andare via mentre altri si collocano giusto a metà strada, considerando il destino incerto che potrebbe figurarsi all’orizzonte. In questa sfera va inserito il nome di Stefan de Vrij, difensore olandese classe 1992 in merito al quale i rumors si inseguono da molto tempo alla luce di una flessione dal punto di vista del rendimento fatta registrare lo scorso anno, e di un conseguente dubbio in merito al rinnovo vista anche l’età e l’ingaggio,.

Tutti fattori da considerare per arrivare a dama sul destino del difensore olandese che è comunque un calciatore importante all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Al netto della possibile idea di prolungare il contratto con l’Inter, non va sottovalutata l’ipotesi di un addio a giugno a zero con Simeone in agguato.

Calciomercato Inter, anche l’Atletico Madrid pensa a de Vrij: lo vuole Simeone

Stefan De Vrij è uno dei nomi che più possono scuotere i prossimi mesi del calciomercato dell’Inter, visto che il centrale olandese potrebbe lasciare San Siro la prossima estate dopo la scadenza naturale del contratto ad oggi prevista per giugno 2023. Da inizio anno inoltre sarà libero di trattare il suo arrivo gratuito per qualsiasi club interessato ai suoi servizi. Alla luce di una partenza non impossibile, secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ anche l’Atletico Madrid sarebbe entrato in corsa per il centrale nerazzurro su ordine dello stesso Diego Pablo Simeone, che reclama rinforzi in quella zona del campo.

L’obiettivo per la prossima stagione da parte dei ‘Colchoneros’ è chiaramente quello di tornare a brillare e lottare nuovamente per le zone nobili della classifica, dopo un’annata, quella attuale, a dir poco complessa. La situazione potenzialmente vantaggiosa di d Vrij induce quindi Simeone a dare priorità proprio a lui per il futuro.

Intanto però va ricordato che l’Inter potrebbe ancora trovare un’intesa biennale per un rinnovo sui 4 milioni.