Adams: piace all’Inter ma non sembra intenzionato a lasciare subito il Leeds

Inter, piace il centrocampista degli Usa Adams ma sembra che se ne potrà parlare solo alla fine della stagione

Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Olanda, che ha sfoderato un Dumfries esagerato che con due assist e un gol ha permesso alla squadra europea di passare il turno. In ogni caso la formazione Usa è uscita a testa alta, per non dire altissima dal torneo e ha mostrato nella rosa parecchie individualità interessanti. Tra i calciatori americani, che si sono messi più in mostra c’è sicuramente il centrocampista Tyler Adams, capitano dell’USMNT.

Pare che le buone prestazioni del calciatore abbiano colpito particolarmente anche la dirigenza nerazzurra, ma secondo il giornalista Dean Jones il calciatore 23enne di Wappingers Falls, cittadina che si trova nello stato di New York e prende il nome delle cascate che lì si trovano, non avrebbe alcuna fretta di fare il salto di qualità, lasciando il Leeds United che in questo momento si trova in 15esima posizione e in piena lotta salvezza avendo solo due punti di vantaggio sul Nottingham Forest 18esimo in Premier League. Queste le parole del giornalista in merito alla situazione: “Non intende muoversi dai Whites, poi vuole vedere quali saranno le prospettive a fine campionato. Ma non sarei stupito se venisse accostato a qualche grande formazione a fine stagione”.