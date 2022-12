Calciomercato, Leao e il doppio colpo dall’Inter: 220 milioni di euro

Il mercato di grande livello ha come padrone la Premier. Ecco come un top club inglese può creare problemi, ma anche risolverli alle due milanesi

Il calciomercato è comandato dalla Premier. Il resto si muove praticamente a catena, dopo che i club inglesi hanno mosso le loro prime pedine. È tutto una conseguenza e sarà così ancora a lungo, comprendendo la prossima sessione invernale, dove uno dei protagonisti più importanti potrebbe essere il milanista Rafael Leao.

Giorni fa il portoghese ha lanciato un messaggio positivo in ottica rinnovo col Milan del contratto in scadenza a giugno 2024, ma allo stato attuale delle cose permane una certa distanza tra domanda (7-8 milioni netti) e offerta. Senza contare il caos che ruota attorno al classe ’99 tra papà, avvocato che dice di avere la procura del ragazzo e Mendes nelle retrovie che prova in qualche modo a tornare in gioco. E la questione multa, 16,5 milioni che l’attaccante deve versare nelle casse dello Sporting CP a causa del suo passaggio al Lille. Il numero 17 vorrebbe che la pesante ammenda se l’accollasse il Milan, almeno per la metà. Insomma, per tutte queste cose il prolungamento rimane molto complicato.

Se poi aggiungiamo che sulle sue tracce ci sono diversi top club europei, allora ipotizzare un suo addio al ‘Diavolo’ non equivale a fare del fantamercato. Già a gennaio? Non lo si può escludere, dato che le indiscrezioni che arrivano da Oltremanica danno il Manchester United seriamente intenzionato a prendere Leao il più presto possibile, per anticipare appunto la concorrenza. Il rossonero sarebbe l’erede di Cristiano Ronaldo, il ‘simbolo’ del nuovo corso dei ‘Red Devils’ che nei prossimi mesi potrebbero pure cambiare proprietà. Odiati da una larga fetta del tifo United, i Glazer hanno ufficialmente messo in vendita la società con la speranza di intascare sui 5 miliardi, la cifra spesa da Boehly per rilevare il Chelsea.

Calciomercato Inter, da Leao a Onana e Lautaro: trio da 220 milioni per il Manchester United

L’alternativa a Leao è rappresentata da Cody Gakpo, talento olandese del Psv che si sta confermando ad altissimi livelli nel Mondiale in Qatar. La sua valutazione tocca adesso i 60 milioni, mentre per il milanista il Manchester potrebbe decidere di investire sui 100 milioni di euro, cinquanta in meno della clausola risolutiva che comunque a gennaio non dovrebbe essere attiva. Il ‘piano’ di rafforzamento degli inglesi potrebbe includere pure due big dell’Inter di Simone Inzaghi. I nomi sono quelli di Andre Onana e Lautaro Martinez. Il portiere camerunese verrebbe visto come successore di de Gea, il tecnico dei ‘Red Devils’ lo conosce benissimo avendolo avuto già all’Ajax. Arrivato a zero, Marotta potrebbe venderlo per una trentina di milioni. L’argentino, invece, piace da tempo allo United e può essere considerato il profilo ideale in ottica rivoluzione del reparto avanzato. Martial e altri, fra questi forse anche Sancho, sono infatti destinati a salutare ‘Old Trafford’. Per il trio Leao-Onana-Lautaro, i ‘Red Devils’ investirebbero qualcosa come 200-220 milioni di euro.