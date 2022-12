Calhanoglu senza freni: “Buon test il nostro. Ora vogliamo battere il Napoli”

Calhanoglu e Bellanova si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione fornita contro lo Gzira United, squadra che milita nel massimo campionato maltese

Vince e convince l’Inter di Simone Inzaghi, che con un sonoro 6-1 mette praticamente al tappeto lo Gzira United e bissa il loro primo successo in quel di Malta, meta nella quale resteranno sino al prossimo 9 dicembre.

Ad aprire le danze, è stata una rete siglata proprio da Raoul Bellanova nel primo quarto d’ora di gara e alla quale hanno poi fatto seguito altre sei marcature (di cui una a favore dei padroni di casa tra l’altro). Diversi i segnali incoraggianti raccolti da Simone Inzaghi e i suoi nell’arco dei 90 minuti complessivi, anche se questa cosa, può e dev’essere solamente da stimolo a tutta l’Inter, proprio come certificato anche dalle parole di Hakan Calhanoglu, il quale ha espressamente voluto ribadire una sola ed unica cosa al termine della gara.

Calhanoglu non ha dubbi: “Buon test il nostro, ma ora conta solamente migliorare. Vogliamo battere il Napoli”

Reduce dall’aver siglato una rete su punizione, che ha poi valso il momentaneo 3-1, Hakan Calhanoglu ne ha da lì approfittato per poter dire la propria al termine della gara. Difatti, una volta intervenuto ai microfoni di ‘Inter.it’, il centrocampista turco ha poi così esordito: “Il gol su punizione? Mi auguro di farne altri anche in campionato. Stiamo lavorando proprio per questo. In queste settimane abbiamo avuto modo di riposare sia fisicamente che mentalmente. Mercoledì giocheremo qui a Malta contro il Salisburgo e non vogliamo far altro che prepararci al meglio. E’ vero, abbiamo fatto bene, ma nelle prossime settimane sarà fondamentale concentrarci su ciò che ci è mancato in questo avvio di stagione. Vogliamo battere il Napoli“. Tra i protagonisti assoluti di questa gara però, c’è stato anche Raoul Bellanova, proprio colui che ha regalato il vantaggio iniziale all’Inter.

Bellanova entusiasta: “Qui per dare il 100% in ogni occasione. Il riscatto? Ci penso sempre”

Una volta intervenuto anche lui al termine della gara disputatasi contro lo Gzira United, lo stesso Raoul Bellanova ha da lì in poi colto in pieno l’occasione per poter dire la propria sul momento dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata un’ottima prova da parte di tutti. A prescindere dal fatto se si tratti di un’amichevole o meno, dobbiamo dare sempre il 100% in ogni occasione. Vogliamo prepararci al meglio per la ripresa del campionato, dove ci attende una partita che potrebbe decidere una stagione intera. Queste sono occasioni da dover sfruttare, dove bisogna farsi trovare sempre pronti. Il mio riscatto? Sarebbe un sogno, ma al momento devo pensare solamente a far bene. Per il resto vedremo a fine stagione”.