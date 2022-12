Firma con l’Inter: possibile incontro prima di Natale

Giocatore ed Inter a colloquio per l’eventuale rinnovo di contratto. Ecco le ultime informazioni raccolte da Interlive.it



Erano e restano senz’alcun ombra di dubbio giorni alquanto critici quelli ai quali avrebbe fatto fronte l’Inter da un momento all’altro. I nerazzurri non a caso, si trovano ormai da tempo alle prese con tutta una serie di problemi da dover risolvere, con Marotta e tutto il resto della ‘compagnia’ interista che stanno già provando ad elaborare il tutto.

Difatti, dopo un avvio del tutto in salita, l’Inter di Simone Inzaghi è così riuscita a rimettersi in carreggiata – seppur in parte – portandosi non soltanto a -3 dal secondo posto nella classifica generale di Serie A, ma riuscendo a strappare tra l’altro anche il pass per gli ottavi di Champions League. Un traguardo del tutto inaspettato alla vigilia, ma che a maggior ragione, costringe i nerazzurri a dover necessariamente alzare l’asticella. In che modo? Annoverando del tutto la rosa (anche con una serie di rinnovi qualora fosse necessario). Da qui, il punto sulla situazione de Vrij.

De Vrij-Inter, possibile incontro prima di Natale

Il rinnovo di de Vrij assieme all’Inter, resta ancora fattibile, se finalizzato però sulle basi attuali. Diventano infatti necessari a questo punto i circa 4 milioni netti a stagione per i prossimi due anni, anche se l’intera dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a chiudere leggermente al ribasso…visto che il calciatore va non soltanto verso i 31 anni d’età, ma ha anche mostrato di già importanti segnali di declino nell’ultimo anno e mezzo.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, non è escluso che un incontro significativo tra la dirigenza dell’Inter ed il suo nuovo agente Federico Pastorello possa avvenire già prima di Natale. Nel frattempo, Marotta e soci si guardano anticipatamente attorno e provano a revisionare dunque il proprio parco attaccanti. Tutti gli eventuali scenari.

Calciomercato Inter, occhio a Cheddira per l’attacco: “Futuro dopo il Mondiale”

Una volta intervenuto a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, l’agente di Cheddira – nonché Bruno Di Napoli – ha da lì fatto chiarezza su tutte quelle che sono le qualità del proprio assistito e non solo. “Walid è un attaccante moderno. Nonostante abbia una struttura fisica importante, attacca continuamente la profondità. Anche al 90esimo può diventare devastante”. Sono state queste le parole con cui l’agente FIFA ha descritto l’attuale centravanti del Bari e del Marocco al tempo stesso, su cui l’Inter potrebbe anche fare dei ragionamenti in futuro.

Non è un caso infatti che i nerazzurri restino comunque alla costante ricerca di un nuovo attaccante, ipotesi per cui Marotta e soci potrebbero non soltanto averlo iniziato a visionare da più vicino in quel di Bari, dove ricordiamo milita anche Eddie Salcedo, in prestito proprio dall’Inter. “Normale che sia sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto l’agente di Cheddira – Il Mondiale ti dà una visibilità che va oltre all’Italia e all’Europa. Quando Qatar 2022 sarà finito, valuteremo con calma il futuro”.