Calciomercato Inter, blitz clamoroso per Brozovic: 68 milioni di euro

Protagonista con la maglia della sua Croazia, Marcelo Brozovic può tornare in auge anche in ottica calciomercato nonostante un contratto piuttosto lungo siglato con l’Inter una manciata di mesi fa

L’Inter ha dovuto fare a meno di Marcelo Brozovic per diverso tempo proprio per un infortunio rimediato in nazionale nel corso di una precedente sosta. I nerazzurri già lo scorso anno hanno potuto tastare con mano l’enorme importanza del metronomo croato all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi che in questa stagione ha provato a rimpiazzarlo impiegando soprattutto Calhanoglu davanti alla difesa. Tornato poco prima della sosta attuale e pronto per il Mondiale, Brozovic ha guidato anche il centrocampo della nazionale a scacchi.

Al rientro dalla lunga sosta mondiale ecco che l’Inter dovrà ripartire macinando immediatamente punti per accorciare il gap su chi precede. Lo stesso Brozovic tornerà al centro del villaggio abbinando quantità e qualità come suo solito. Il numero 77 di Inzaghi è in grado di fare filtro davanti alla retroguardia, impostando l’azione come suo solito ma contribuendo al contempo anche a far soffrire meno la fase difensiva.

Calciomercato Inter, il Tottenham di Conte e il Liverpool di Klopp pensano a Brozovic: le cifre tra cartellino e ingaggio

Un valore aggiunto difficile da rimpiazzare per l’Inter che lo scorso marzo gli rinnovò il contratto fino al giugno 2026. Le prestazioni di Brozovic, in generale nell’ultimo anno e mezzo, non sono passate inosservate anche al di fuori di confini nazionali. Il calciomercato intorno al numero 77 croato potrebbe riaccendersi come evidenziato da ‘Fichajes.com’ che sottolinea come il Tottenham di Antonio Conte voglia provare ad assicurarsi le prestazioni del regista con cui ha vinto lo scudetto un paio d’anni fa.

Il tecnico salentino degli ‘Spurs’ lo conosce benissimo e lo vorrebbe avere di nuovo al suo fianco anche se non sarebbe l’unico grande tecnico di Premier a volerci fare un pensierino. Occhio infatti anche al Liverpool di Klopp, che necessita di forze fresche in mediana. I due club britannici potrebbero lanciarsi su Brozovic che ha una valutazione sopra i 40 milioni di euro, cifra che di certo non spaventa le big inglesi.