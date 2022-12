Interisti in festa, Suning vende l’Inter: “Fissata la data”

Suning vende il club: secondo alcune indiscrezioni, la cessione sarebbe ormai prossima. Tanti giornalisti parlano addirittura di date già fissate

Il giornalista Luca Momblano si è unito al coro di pareri ormai certi della cessione dell’Inter. Dunque, Suning vende l’Inter, e anche prima del previsto. Quando? Le date offerte dai giornalisti e dagli insider sono molteplici e spesso contraddittorie. Ma le ultime notizie convergono verso una scadenza più verosimile e condivisa. Per la proprietà asiatica non sono giorni facili. La guida del club nerazzurro, che nell’estate 2016 aveva promesso di spezzare le reni alle avversarie di tutta Europa, continua a trovarsi nei guai.

Dalla Cina si parla di una crisi totale per Suning. Zhang Jindong in due anni avrebbe perso 13 miliardi di dollari di patrimonio. Ed ecco perché per la famiglia Zhang non ci sarebbero più alternative. In Cina ne sono sicuri; e i giornali titolano: “Suning vende l’Inter per salvare la holding”. Nel 2021 Zhang Jindong ha perso addirittura 232 posizioni nella classifica degli imprenditori più ricchi della Cina.

Che la messa in vendita dell’Inter fosse molto probabile era chiaro a tutti. Ma va ricordato che al momento non c’è ancora alcuna certa. A ottobre il Financial Times aveva dichiarato che le banche del Raine Group (l’istituto che ha lavorato anche alla cessione del Chelsea) e Goldman Sachs stavano cercando un acquirente per la società nerazzurra. Dopo queste voci Steven Zhang, attuale presidente del club, aveva fatto sapere che non era intenzione del gruppo Suning perdere l’Inter.

Suning vende l’Inter: ecco quando

Si era perciò parlato si un’altra manovra per rifinanziare il debito contratto con Oaktree Capital Management nel maggio del 2021. Come? Tramite un nuovo finanziamento, e sempre attraverso un credit fund. L’Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un debito di 140 milioni di euro. Il costo del club si aggirerebbe intorno agli 1,2 miliardi. Che è poi la stessa cifra con cui il fondo statunitense RedBird si è preso il Milan.

I rumor parlando di cordate di imprenditori statunitensi. E ovviamente torna sempre il nome del fondo sovrano saudita Public Investment Fund (Pif). I tifosi, ovviamente, sperano che Pif possa essere la nuova proprietà dell’Inter, e che Suning si trovi costretta a vendere nell’immediato. Ma è non escludere, comunque, l’ipotesi dell’imprenditore italo-svizzero Ernesto Bertarelli. Si tratta dll’ex patron della società farmaceutica Serono, già proprietario di una società velistica.

Per i tifosi è intollerabile andare avanti attraverso l’autogesione delle ultime sessioni di mercato. L’Inter ha dovuto far a meno di campioni e grandi prospetti. E in tanti rimpiangono il sacrificio di Antonio Conte di Lukaku e del mai dimenticato Hakimi. E così, già da qualche settimana, si susseguono le voci su un’immeninte vendita dell’Inter. Sabatini, la settimana scorsa ha detto di conoscere già la data in cui l’Inter cambierà proprietà. E alla sua voce, ora, si è aggiunta anche quella del giornalista Luca Momblano, dichiarato tifoso juventino, ma assai addentro le questioni finanziarie.

Momblano annuncia il cambio di proprietà: “Già fissata la data”

Le parole di Momblano hanno dunque scatenato tantissimi commenti sui social. E, ovviamente, da parte dei tifosi interisti quasi tutti i messaggi sono stati di felicità. Intervenuto sul canale twitch di Juventibus, Luca Momblano ha condiviso un’indiscrezione sulla fine dell’era Suning. “Suning vende l’Inter“, ha detto il giornalista. “E lo farà presto“. Ma quando di preciso?

“Mi è stato detto che l’Inter ad aprile cambia proprietà”, ha continuato Momblano. E la sua voce si associa a quella dei sempre più insistenti rumors sulla prossima cessione del club. Ma davvero ci sono fondi o privati pronti a investire seduta stante più di un miliardo di euro per accontentare Zhang?

Tutti i tifosi nerazzurri sperano di sì. E si augurano che le voci non destabilizzino l’ambiente ma, anzi, lo aiutino a risollevarsi dopo il brutto avvio di stagione in Campionato. Intanto, negli USA c’è chi dice che Mohammad bin Salman Al Sa’ud, erede al trono dell’Arabia Saudita, e nome di spicco del fondo Pif sia intenzionato a investire ancora sul calcio, e preferibilmente in Italia.